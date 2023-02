Grupo Pela Vidda promove testagem de HIV em vários locais do Rio

O Grupo Pela Vidda dá prosseguimento hoje (6) às ações do projeto Verão da Prevenção, reunindo uma equipe de educadores voluntários na Pedra do Sal, local situado na região portuária, que fica lotado de jovens e trabalhadores para curtir um dos sambas mais quentes do Rio. Os voluntários do grupo estarão ali de 17h às 22h.

Estão programadas também para esta semana ações de testagem e prevenção na Glória (8), 16h às 21h, e na Lapa, região central da cidade, no dia 10, de 19h até meia-noite. Ontem (5), a atividade foi realizada nas areias da Praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, em frente ao Copacabana Palace Hotel.

O coordenador do grupo, Marcio Villard, informou que nos locais, o time de voluntários promove testagem para o HIV, sífilis e hepatite B, além de levar informações sobre as formas de evitar as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

O Grupo Pela Vidda-RJ é uma instituição pioneira na luta contra a Aids, com mais de 33 anos de atuação contra a epidemia e em favor dos direitos das pessoas que vivem com HIV e Aids. O grupo foi fundado em 24 de maio de 1989, pelo escritor Herbert Daniel. Trata-se do primeiro grupo fundado no Brasil por pessoas vivendo com HIV e Aids, seus amigos e familiares. Já o projeto Verão de Prevenção é realizado desde o ano 2000.

Objetivos

“O objetivo é falar da prevenção combinada, dos métodos de prevenção, da importância da testagem e das pessoas terem referência no grupo caso necessitem. E, também, que é possível acessar a PEP (Profilaxia Pós-Exposição ao HIV) na rede de saúde pública, e a PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV)”, disse Villard. O PrEP é um novo método de prevenção ao HIV que está sendo disponibilizado no Sistema Único de Saúde (SUS).

Marcio Villard informou que os lugares onde as atividades vinculadas ao carnaval acontecerão ainda estão sendo definidos.