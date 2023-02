Delegado Leandro Almada toma posse como superintendente da PF no Rio

Na tarde desta segunda-feira (6), o delegado Leandro Almada tomou posse como novo Superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele substitui o delegado Ivo Roberto Costa da Silva, que comandou a superintendência por menos de seis meses.

Em 2019, Almada coordenou investigações que concluíram ter ocorrido obstrução na investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

Um relatório da Polícia Federal apontou que o policial militar Rodrigo Jorge Ferreira criou uma história para confundir as autoridades, além de aproveitar a mentira para se vingar do ex-aliado de Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica. Ferreira acusou Curicica de tramar o atentado contra Marielle junto com o vereador Marcello Siciliano (PP). Ambos negaram envolvimento.

O novo superintendente tem 52 anos e é formado em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Ele também foi militar do Exército por quatro anos antes de tornar-se delegado.

Almada ingressou na Polícia Civil de Minas Gerais em 1997 e permaneceu por 10 anos. Na corporação, chegou a comandar a 4ª Delegacia Especializada de Homicídios de Belo Horizonte por dois anos. Em 2008, tornou-se delegado de Polícia Federal.

Ao longo dos anos, exerceu vários cargos, entre eles, foi chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes no Amazonas, coordenador de ensino da Academia Nacional de Polícia, delegado regional de Combate ao Crime Organizado (AM), delegado regional Executivo (AM), superintendente regional da PF no Amazonas e, por último, na Bahia.

Também atuou como corregedor-geral do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amazonas (2015/2017) e diretor de Operações da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (2020).