Identificadas 4 vítimas de naufrágio na Baía de Guanabara

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) identificou, nessa segunda-feira (6), 4 corpos de vítimas do naufrágio de um barco que afundou na Baía de Guanabara na tarde do último domingo.

Por meio de exame de papiloscopia, foram identificados no IML do Rio, os corpos de Everson Costa de Assunção, de 45 anos; de Juliana Gomes Delana da Silva, de 35 anos; de Michele Bayerl de Moraes de Sena, de 43 anos e de Evandro de José Sena , de 53 anos.

No total, foram 6 pessoas mortas no acidente da traineira. Duas pessoas ainda estão desaparecidas

Cinquenta bombeiros trabalham no local do acidente com motos aquáticas, botes, equipamentos de mergulho, uma lancha e um helicóptero para as buscas, desde a tarde de domingo.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros informou que o trabalho não parou desde o começo das buscas. Eles trabalharam a noite e a madrugada inteira, verificando se havia possibilidade de encontrar vítimas na superfície ou nas ilhas próximas.