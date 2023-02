Sambistas são pegos de surpresa com adiamento de desfile oficial em SG

Os desfiles oficiais em São Gonçalo, com disputa de título entre as escolas integrantes da da liga criada para gerir o espetáculo, ficou para 2024. Numa decisão que pegou os sambistas 'de surpresa', a Prefeitura de SG voltou atrás e optou, para o Carnaval desse ano, por uma solução alternativa. Foi liberada uma verba simbólica para cada uma das 16 filiadas promoverem, durante o Carnaval de 2023, desfiles dos respectivos bairros onde estão situadas.

A decisão pegou de surpresas os dirigentes que já estavam com despesas em andamento com vistas ao desfile oficial. O plano inicial da Prefeitura de SG era promover a apresentação de 16 escolas - nos Grupos Principal e de Acesso - nos dias 17, 19 e 21 de fevereiro, em uma arena de desfiles que seria montada, inicialmente, na Rua Doutor Feliciano Sodré, no mesmo trecho que vem sendo usado pela Porto da Pedra em seus ensaios técnicos, com concentração em frente à Prefeitura. A Prefeitura de SG não se manifestou oficialmente sobre os motivos que levaram o órgão a adiar para 2024 o projeto de realização dos desfiles oficiais na cidade.

A última disputa entre as escolas de samba da cidade aconteceu no Carnaval de 2015.

Niterói - Em Niterói, com a liberação de uma área onde funcionava uma filial da rede de supermercados em meados do mês passado, em uma área anexa ao Caminho Niemeyer, no Centro da cidade, as escolas de samba intensificam a preparação para os desfiles oficiais em três grupos distintos: A,B e C. A subvenção para a preparação das escolas só foi liberada em janeiro pela Empresa Nitrerói, Lazer e Turismo (Neltur).