Defesa Civil de Niterói alerta para chuvas e rajadas de vento

Segundo o Centro de Monitoramento e Operações, o tempo ficará instável no município, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte acompanhadas de raios e rajadas de vento - Foto: Divulgação

Segundo o Centro de Monitoramento e Operações, o tempo ficará instável no município, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte acompanhadas de raios e rajadas de vento - Foto: Divulgação

A Defesa Civil de Niterói alerta para a possibilidade de que fortes chuvas voltem a atingir a cidade na tarde desta segunda-feira (06). Segundo o Centro de Monitoramento e Operações, o tempo ficará instável no município, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte acompanhadas de raios e rajadas de vento a qualquer momento entre a tarde desta segunda-feira (06) e tarde de quarta-feira (08).

Em casos de necessidade, a Defesa Civil deve ser acionada pelo número 199 ou 2620-0199. O Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp.

No domingo (05), rajadas de vento de 46,8 km/h atingiram a cidade. O registro foi observado a partir da estação do Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET) que encontra-se localizada no Barreto.

Os fortes ventos derrubaram a porta vermelha do palco reversível e estouraram a vidraça do foyer superior do Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro. A Defesa Civil isolou a área e a Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) retirou os vidros. A Guarda Municipal reforçou o patrulhamento no local e técnicos estão fazendo o levantamento dos danos. A Fundação de Arte de Niterói (FAN) está acompanhando o processo e todos os eventos no Teatro estão suspensos até o fim da avaliação. Segundo a diretoria do Teatro Popular Oscar Niemeyer, este o primeiro incidente causado pelo vento no local, desde a construção em 2007.

A Prefeitura de Niterói está trabalhando para minimizar os transtornos em toda a cidade. A Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) está atuando, desde o domingo, em 14 ocorrências na cidade, retirando troncos e galhos de árvores que caíram devido à ventania.

Até o momento, não houve registro de feridos e nem de acionamento de sirenes.

Coleta de lixo – A Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN) solicita aos moradores que depositem o lixo na rua próximo ao horário da coleta, principalmente se verificarem a possibilidade de temporal. O objetivo é tentar evitar que os resíduos sejam levados pela chuva, obstruindo os bueiros. O horário de coleta domiciliar pode ser conferido em http://www.clin.rj.gov.br/?a=horariodecoleta.



Recomendações em casos de ventos fortes

De acordo com a Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e o Corpo de Bombeiros do RJ diante da ocorrência de raios e rajadas de ventos fortes, a população deve seguir as seguintes orientações:

Em casa

– Feche portas e janelas;

– Feche também persianas e cortinas para evitar que estilhaços se espalhem caso alguma janela quebre;

– Feche o registro de gás;

– Evite deixar objetos em locais altos, pois podem cair;

– Se faltar luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua

– Não se abrigue debaixo de árvores ou coberturas metálicas;



– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente no mar;

– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

– Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

– Caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida.