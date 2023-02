Novo 'Minha Casa, Minha Vida' pode financiar imóveis de até R$ 150 mil para mais pobres

A cúpula do governo Lula pretende relançar o programa habitacional 'Minha Casa Minha Vida' já no próximo dia 14, com o foco voltado para o auxílio do público com a menor renda e que precisa de maior subsídio.

Os gestores do programa tem como um dos objetivos aumentar o valor máximo dos imóveis para a compra dos cidadãos nessa faixa de renda, o que pode auxiliar na volta do interesse de construtoras pelo público brasileiro de menor poder aquisitivo.

No 'Casa Verde e Amarela', programa habitacional do governo Bolsonaro, o valor máximo financiado para as menores rendas era de R$ 96 mil, com o Estado bancando 90% do valor. O atual governo não estaria satisfeito com esse valor e teria como objetivo aumentar a faixa para R$ 150 mil.

Esse novo teto ainda estaria sendo avaliado por técnicos de diferentes áreas do governo, mas há grandes chances de sair do papel.