Domingo de chuvas e ventania derruba árvores em diversas vias de São Gonçalo

As chuvas e fortes ventos do último domingo (05) em São Gonçalo causaram diversas ocorrências de queda de árvores em diversas regiões do município. Segundo a Prefeitura, pelo menos 13 árvores foram derrubadas pelo clima em vias pela cidade.

Segundo moradores, as ruas Torquarto Gouvêia, Doutor Alberto Torres e José Pinto, no Porto Velho, estiveram entre os endereços com queda de árvore. Além delas a rua Lúcio Tomé Feteira, no Vila Lage, também enfrentou um contratempo com uma ocorrência do tipo.

A Prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Conservação foi acionada para os treze casos registrados. Além dos casos de queda de árvore, um poste de energia elétrica tombou no portão de uma residência na rua Nova de Azevedo, em Neves.

A Defesa Civil e a Companhia de Energia Elétrica estiveram no local. Em nenhum dos caso foram registradas vítimas. As sirenes de áreas de risco da Defesa Civil não precisaram ser acionadas, mas o órgão disse que "permanece em estágio de atenção".