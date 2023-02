Incêndio no Norte Fluminense mata duas idosas e uma criança

Na madrugada do último sábado (4) um incêndio atingiu uma casa no bairro Guarus, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense e matou duas idosas de 61 e 96 anos, e uma criança de 4 anos. Na casa moravam ainda outras duas crianças que se feriram, mas sobreviveram.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as chamas teriam começado após um curto circuito em um ventilador.

A idosa de 96 anos, que era acamada e estava dormindo no momento do incêndio, faleceu no local, mas as outras vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Ferreira Machado, no Centro de Campos, mas não resistiram aos ferimentos.

As duas crianças que sobreviveram também foram levadas para a unidade hospitalar. Uma delas, um menino de 10 anos, deu entrada na emergência com queimaduras graves e segue internado no CTI pediátrico do hospital.

A outra criança que também sobreviveu teve ferimentos leves e é monitorada em leito comum. Uma mulher, que morava no segundo andar da casa e ajudou a retirar as crianças do local em chamas, também foi atendida e liberada na sequência.

A equipe de socorro foi acionada para o local na Avenida Carmem Carneiro, na localidade conhecida como Jardim Carioca, às 3h51. Ao chegar no local, os bombeiros se depararam com o primeiro andar do imóvel já estava completamente tomado pelas chamas.

O caso é investigado pela 134ª DP (Campos dos Goytacazes).