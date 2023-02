Homem morre dentro de boate gay na Zona Oeste do Rio

Na madrugada deste domingo (5) um homem morreu dentro de uma boate gay localizada em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. No entanto, o corpo da vítima, que não foi identificada, foi encontrado nas proximidades da boate.

Segundo informações do delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 35ª DP (Campo Grande), a suspeita é que a vítima tenha morrido de overdose de drogas sintéticas misturadas com bebida alcóolica. O homem teria passado mal e caído dentro do espaço, onde acontecia uma festa rave voltada para o público LGBTQIAP+.

De acordo com a Polícia Civil, somente a perícia do Instituto Médico Legal (IML) de Campo Grande, através do exame cadavérico, poderá concluir qual foi a causa da morte.

A área foi isolada e a 35ª DP (Campo Grande) foi acionada.