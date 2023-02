Namorado de Flordelis parabeniza a pastora: "mulher que transformou a minha vida"

Namorado de Flordelis, Allan Soares, publicou nas redes sociais , nesse domingo (5), uma mensagem de aniversário para a pastora. Eles têm um relacionamento amoroso desde agosto de 2021.

Em sua postagem , o produtor de música gospel escreveu : " Hoje é aniversário dessa mulher que transformou a minha vida. Uma mulher forte, guerreira, incrível e quem eu me apaixono todos os dias".

De acordo com Allan, o relacionamento do casal segue firme, mesmo longe , a praticamente 1 ano e meio. Flordelis cumpre pena na Penitenciária Talavera Bruce , em Bangu, por matar o marido, o pastor Anderson do Carmo.

A ex-parlamentar foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada.

Em maio de 2022, a condenada foi pega com um celular dentro da cela o que é considerado falta disciplinar grave. A punição foi o isolamento da detenta , sendo suspensa por recomendação médica.