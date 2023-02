Rio atinge recorde de temperatura com 58ºC de sensação térmica

A cidade do Rio de Janeiro atingiu, no último sábado (4), 41,1ºC com sensação térmica de 58ºC, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. A sensação térmica é a maior desde 2009.

Segundo a meteorologista do Alerta Rio, sistema de monitoramento da prefeitura , a presença de ar quente em vários níveis da atmosfera , junto com a temperatura e umidade elevada em superfície , provocaram essa sensação térmica elevada.

O último recorde de temperatura foi registrado no dia 15 de janeiro, quando os termômetros marcaram 40,3ºC, com sensação térmica de 54ºC.