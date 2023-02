Aumento da passagem de trem é adiado para a próxima quinta (9)

O aumento da passagem de trem foi adiado para a próxima quinta-feira (9). Anteriormente estava previsto para quinta (2), mas vários usuários de trem estavam enfrentando dificuldades nos canais de atendimento da RioCard Mais para habilitar a função BUI ou checar se o cartão de passagem já está cadastrado com esse benefício da tarifa social.

Para aqueles que tenham o cartão de passagem cadastrado na função BUI, a cifra atual de R$ 5 será mantida, mesmo com o reajuste, pois a diferença será coberta pelo governo estadual.

Os usuários podem verificar se o RioCard já está habilitado na função BUI acessando o site da RioCard Mais, consultando pelo telefone (21) 2127-4000 ou via WhatsApp para o mesmo número aqui informado.

Pessoas a partir dos 65 anos não foram incluídas, pois já recebem um RioCard Sênior, com passagens gratuitas e destinadas a idosos.

O acréscimo na tarifa foi autorizado pelo Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) em dezembro do ano passado.