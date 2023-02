Homem é baleado e morre durante discussão em Copacabana

Claudio Veríssimo, de 44 anos , morreu baleado neste sábado (4) em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A vítima , que não tinha nada a ver com a situação, passava no momento em que um homem atirou em um funcionário do hortifrutti, após discussão.

Na hora do tumulto, Claudio, que é ambulante, estava carregando sua van para mais um dia de trabalho na praia, quando foi atingido com disparos nas costas e no peito.



O caso está sendo investigado pela Delegacia de homicídios da Capital.