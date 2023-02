Prefeitura fiscaliza Centro de Tradições Nordestinas e bares de São Gonçalo

A Subsecretaria de Fiscalização de Posturas realizou , na noite desta sexta-feira (3), ações para atender denúncias feitas pela população referentes ao funcionamento das barracas do Centro de Tradições Nordestinas Severo, Embaixador Nordestino, em Neves. e sobre bares na Rua Jaime Figueiredo, na Parada 40 e também no Mutondo.

O primeiro local a ser fiscalizado foi o Centro de Tradições Nordestinas, onde os ficais foram atender a uma denúncia de que o local não estaria em pleno funcionamento, com vários quiosques fechados em dias que a feira deveria estar funcionando, como sexta, sábado e domingo.

Os fiscais constataram a denúncia e, nesta sexta-feira, apenas seis quiosques estavam em pleno funcionamento. Todos os estabelecimentos obedecem a itens previstos em edital e precisam operar nas datas de funcionamento do Centro de Tradições Nordestinas. O não cumprimento do que foi pré-estabelecido pode acarretar multas aos proprietários e até mesmo cassação da licença de funcionamento.

“Viemos hoje aqui após denúncias feitas pela população. Todos os proprietários dos estabelecimentos que estavam de portas fechadas serão notificados pela Subsecretaria de Fiscalização de Posturas para prestar esclarecimentos sobre os motivos do não funcionamento, podendo ser penalizados com multa e até mesmo perda da licença”, disse o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogério Abreu.

Na segunda ação da noite, os fiscais da Posturas foram até a Rua Jaime Figueiredo, na Parada 40, verificar se um bar previamente denunciado seguia utilizando o espaço para apresentações musicais. O estabelecimento foi notificado no fim de janeiro, quando fiscais flagraram o espaço com apresentação de DJ, o que não está previsto no alvará de funcionamento do bar. Nesta sexta-feira, a irregularidade não foi constatada. O proprietário já deu entrada junto a Posturas para alteração do alvará para também ter autorização para entretenimento.

O último local a ser fiscalizado foi no Mutondo, na Rua Dr. Alfredo Baker, onde as denúncias eram sobre um bar que irregularmente utilizava dois telões na calçada, atrapalhando a circulação de pedestres. Os fiscais notificaram o proprietário do estabelecimento, que prontamente providenciou a retirada dos equipamentos.

Toda ação contou com o apoio da Guarda Municipal.