Banco Itaú alerta para o golpe do falso funcionário, veja!

Preocupados com a segurança de dados bancários de seus clientes, o Banco Itaú está alertando sobre o golpe do falso funcionário do banco. O alerta faz parte do plano de conscientização da empresa para disseminar informações de prevenção a fraudes

Segundo informações da empresa, criminosos ligam de um telefone fixo se passando por funcionários do banco para informar uma suposta irregularidade. Durante a ligação, eles orientam o cliente a ligar na central de atendimento, mas quando o cliente desliga para fazer outra ligação, os fraudadores permanecem na linha. Após isso, simulam um atendimento e pedem para o cliente digitar a sua senha no teclado do telefone. Desta forma, eles conseguem fazer várias transações com os dados do cliente.

O Itaú indicou que, caso algum cliente receba contatos em nome do banco com esse tipo de abordagem, deve denunciar o caso nos canais oficiais do Itaú.

O banco não informou quantos clientes tiveram prejuízos com a ação dos golpistas.

Veja as dicas do banco

O Itaú nunca manda SMS falando de agendamento de transação e orientando a ligar numa central, caso não reconheça.

O banco nunca entra em contato dizendo que a senha foi bloqueada e orientando como fazer o recadastramento;

Nunca liga do número da central de atendimento ou agência alertando sobre transação suspeita;

e Nunca orienta o cliente a transferir seus recursos para uma suposta conta segura e realizar transações para cancelar outras.