Aplicativo para passageiros de axé é lançado em Niterói e São Gonçalo

Agora o povo do axé tem um aplicativo de transporte de passageiros para chamar de seu. Há 15 dias foi lançado o 'Axé Driver', uma empresa que nasceu para oferecer maior segurança e atendimento sem preconceito para os seguidores de religiões de matriz africana.

O projeto nasceu no Centro de Tradições Afro-Brasileira (Cetrab) e foi pensado para atender, principalmente, os frequentadores de terreiro, que precisam se deslocar com vestimentas e oferendas, e muitas vezes são discriminados e deixados para trás por motoristas dos dois maiores aplicativos de transportes da atualidade.

Sócio da Axé Driver e sacerdote de terreiro, Marcelo Monteiro contou que a intolerância religiosa sofrida ao tentar pegar carros de aplicativo são de diversos níveis, que vão desde o motorista colocar música evangélica durante a corrida e tentar desqualificar a religião do passageiro, ao fato do motorista ir embora ao ver o passageiro vestindo suas vestimentas religiosas.

Ainda segundo Marcelo, quando um membro do axé precisa transportar oferendas a situação fica ainda mais complicada.

Embora o Axé Driver tenha sido criado para atender esse público, ele não é exclusivo. Pessoas de qualquer religião pode solicitar uma corrida ou se cadastrar para dirigir na empresa. Já que o objetivo do projeto é o respeito.

Nesse período inicial, a Axé Driver foi lançada em sete cidades do estado. Além da capital, Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis e Mesquita têm o Axé Driver.

As corrida estão dividida em 3 categorias, carro, moto e utilitário, mas ainda pensam em acrescentar a categoria para carga, para facilitar o transporte das oferendas maiores.

O Axé Driver promete valores abaixo dos concorrentes e desconta apena 15% do valor da corrida para o motorista. Você pode baixar o aplicativo e se cadastrar tanto no Google Play como na Apple Store. Para quem quer dirigir na empresa, o cadastro está disponível apenas no Google Play.