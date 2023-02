Maricá participa de laboratório de políticas alimentares na capital paulista

A Prefeitura de Maricá participou, entre quarta-feira (1º/02) e sexta-feira (03/02), da segunda edição do Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares (LUPPA), o LUPPA LAB, na cidade de São Paulo. O evento reuniu representantes de 27 cidades brasileiras, entre elas as capitais Rio Branco (AC), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Curitiba (PR), engajadas em discutir e construir coletivamente políticas públicas voltadas ao tema da alimentação. Das ideias apresentadas no evento, a Agricultura, Pecuária e Pesca vai criar, em parceria com outras secretarias, um banco de alimentos para doação à população mais vulnerável.

Entre as iniciativas destacadas por Julio Carolino estão as praças agroecológicas, a Fábrica de Desidratados, o Serviço de Inspeção Municipal, que é um programa de certificação de produtores para controle de qualidade, o Caminhão do Peixe, o Maricá Inova Agroecologia, Restaurante Municipal Mauro Alemão, projeto de apicultura, mercado municipal, a Feira da Agricultura Familiar, a Horta Comunitária do Manu Manuela, Maricá Um Pomar e o projeto Baldinhos do Bem – trocas de alimentos crus para produção de adubos por hortaliças, legumes e frutas colhidas nas praças agroecológicas.

O secretário disse que esse evento foi um preparatório para o projeto internacional de segurança alimentar, que o município participa com outras quatro cidades brasileiras – Santarém (PA), Rio Branco (AC), Curitiba (PR) e Recife (PE) - e três europeias (ainda serão definidas). “Confirmei neste laboratório a vinda da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para conhecer os projetos agroecológicos e consolidar a ida de Maricá para a Europa. Esse evento foi muito importante para discutir segurança alimentar e todos nos procuraram para conhecer as iniciativas desenvolvidas em Maricá”, destacou Julio.

Dentre as iniciativas apresentadas, a Fábrica de Desidratados, que recupera produtos quase perdidos (bananas) para consumo, foi uma das que mais chamaram atenção dos participantes. O secretário adiantou que irá implantar um banco de alimentos em Maricá a partir das ideias apresentadas no LUPPA LAB. “O banco é um órgão que irá receber alimentos para doar à população mais vulnerável. Por exemplo, um mercado que iria descartar um saco de arroz que rasgou doa ao banco e lá uma equipe avalia se poderá reutilizar e colocar em sacos de um quilo. Outra ideia é que todos os eventos da prefeitura tenham a doação facultativa de um quilo de alimento que poderão ser doados a famílias que perdem bens em tragédias, como enchentes”, explicou Julio. “Vou procurar as demais secretarias para montar nosso banco de alimentos”, completou.

Maricá é a capital dos jardins comestíveis

Durante o evento, os participantes procuraram o estande do município para conhecer o projeto de jardins comestíveis — encontrados na Fazenda Municipal Pública, em praças agroecológicas e nas hortas urbanas vizinhas ao asfalto. Nesses locais são produzidos alimentos sem agrotóxicos e que podem ser colhidos de graça por moradores e turistas. Além disso, Maricá aplica um viés educativo: os moradores ganham sementes, adubos e têm aulas sobre como cultivar diferentes produtos e garantir os alimentos em sua própria casa. “As nossas praças são jardins comestíveis e isso tem ligado ao nome de Maricá. Muitas pessoas nos procuraram no evento para conhecer os jardins comestíveis, como criamos, como funcionam e isso é nos enche de alegria por ver nossos projetos agroecológicos serem referência para outras cidades”, destacou o secretário.

O LUPPA é um projeto do Instituto Comida do Amanhã com o objetivo de colocar as cidades no centro do debate da agenda alimentar, tornando-as protagonistas e apoiando-as para que desenvolvam suas estratégias alimentares de forma integrada, intersetorial, com participação social. O grupo de trabalho do projeto de segurança alimentar também é formado pelas secretarias de Saúde, Educação, Cidade Sustentável, Economia Solidária; pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea); e pela Fundação Estatal de Saúde (Femar).

Elisa Simas, coordenadora da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (ATAN) de Maricá, destacou o papel mobilizador do evento, proporcionando vivências diárias que estimulam novas abordagens sobre sistemas alimentares. "Participamos de dinâmicas relacionadas aos sistemas alimentares urbanos, onde visitei bancos de alimentos e feiras populares, além de assistir diversas palestras. No encontro, conheci iniciativas voltadas ao combate à fome, ao desperdício e ao aproveitamento integral de alimentos, experiências que podemos levar para Maricá”, afirmou.

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, destacou a importância da presença dos representantes da área na iniciativa, fortalecendo parcerias intersetoriais do município e possibilitando vivências que ajudarão a elaborar políticas públicas relevantes. "Foi um marco a Saúde de Maricá estar presente durante as atividades da segunda edição do LUPPA LAB, evento onde os participantes puderam vivenciar a agenda alimentar urbana e compartilhar experiências nessa área. A comitiva do município foi composta por diversas secretarias, estabelecendo uma rede dedicada a levar mais segurança alimentar e nutricional aos maricaenses, por meio de ações efetivas e intersetoriais”, ressaltou Solange.

Pacto de Milão

O prefeito Fabiano Horta assinou no dia 8 de março o documento que oficializou a entrada do município no Pacto de Milão, o mais importante fórum mundial sobre segurança alimentar, sustentabilidade e combate ao desperdício. Na ocasião, a cidade lançou também sua candidatura a um projeto internacional da FAO. Para concorrer, a Prefeitura listou 12 programas municipais que dão acesso à população de baixa renda a refeições balanceadas e saudáveis, como as Praças Agroecológicas, as hortas comunitárias, o Restaurante Municipal, entre outros. Em outubro, o município participou do 8º Fórum Global do Pacto de Política Alimentar Urbana de Milão, que aconteceu na Barra da Tijuca, no Rio, com representantes de 162 cidades do mundo.

Em novembro de 2022, a Prefeitura de Maricá participou da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, o maior e mais importante evento global já realizado sobre o tema das mudanças climáticas, que aconteceu no Egito. Julio Carolino apresentou os programas locais que dão à população acesso à comida saudável, como praças agroecológicas, hortas comunitárias, restaurante municipal, feira de agricultura familiar e desenvolvimento de técnicas inovadoras para a produção agrícola, entre outros. O secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca também falou sobre a experiência de Maricá em agricultura urbana como participante do projeto “Diálogos Multissetoriais sobre Sistemas Alimentares Urbanos no Sul Global (África e América Latina)”.