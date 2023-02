Primeira morte por dengue em 2023 é confirmada no Norte Fluminense

Foi registrada a ocorrência da primeira morte por dengue no Estado do Rio em 2023 - Foto: Reprodução

Nesta sexta-feira (3), a Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes informou que foi registrada a ocorrência da primeira morte por dengue no Estado do Rio em 2023. O paciente era um homem de 84 anos que deu entrada no Hospital dos Plantadores no dia 18 de janeiro, com sintomas característicos da doença. Ele morreu no dia 21 de janeiro.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a confirmação da causa foi feita por exame laboratorial processado pelo LACEN-RJ e a investigação conjunta realizada pelas equipes técnicas.

“É um senhor de 84 anos com histórico de hipertensão. Iniciou os sintomas no dia 13 de janeiro e necessitou de internação n dia 18 e infelizmente teve uma evolução ruim, indo para a UTI e falecendo no dia 21 de janeiro pós sessão de hemodiálise e insuficiência respiratória”, afirmou o Dr. Rodrigo Carneiro, subsecretário de Atenção Básica e Vigilância Sanitária de Campos.

De acordo com o subsecretário, a cidade teve 67 casos de dengue confirmados laboratorialmente e a Prefeitura está tomando providências para o combate à dengue.