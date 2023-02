Temporal assusta pedestres e derruba árvores em Niterói

No centro da cidade de Niterói uma árvore caiu na grade do Palácio Arariboia, atrás da Rua da Conceição - Foto: Divulgação

No centro da cidade de Niterói uma árvore caiu na grade do Palácio Arariboia, atrás da Rua da Conceição - Foto: Divulgação

Na tarde desta sexta-feira (3), um temporal com fortes rajadas de vento pegou muitas pessoas desprevenidas e causou alagamento e árvores caídas em Niterói. No centro da cidade uma árvore caiu na grade do Palácio Araribóia, atrás da Rua da Conceição.

Outro ponto atingido pela forte chuva foi a entrada do Plaza Shopping, onde a Rua XV de Novembro foi tomada pela água, causando alagamento, que por pouco não invadiu as lojas. Os pedestres que passavam pelo local também ficaram ilhados.

O mesmo aconteceu na Rua Presidente João Pessoa, na Zona Sul da cidade, onde a via foi tomada pela água, gerando um congestionamento. Na Praia das Flechas, antes de Icaraí, o trânsito também ficou lento devido ao temporal. Já no bairro Santa Rosa, carros foram parcialmente submersos.

A Prefeitura de Niterói informou que está trabalhando para minimizar os transtornos aos moradores da cidade. De acordo com a Defesa Civil, choveu, no período de uma hora, 34.2mm – o que representa 25% da média climatológica para o mês de fevereiro. Agentes do Município, entre Defesa Civil, Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Secretarias de Conservação e Serviços Públicos, Nittrans, Administração Regional da Região Oceânica, entre outras, estão atuando nas ruas da cidade.

Segundo a Defesa Civil, a cidade está em estágio de atenção. Núcleos de chuva forte a muito forte que atuaram em Niterói já se afastaram da cidade e se dissiparam. Os acumulados de chuva na última hora diminuíram. Para as próximas horas, há previsão de chuva fraca isolada.

Operadores da NitTrans estão nas ruas orientando motoristas. Equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) estão atuando nos serviços emergenciais de retirada de árvores, limpeza de ralos, caixas de passagem e ruas. Também há caminhões Vac All – equipamentos de aspiração com alto poder de sucção – percorrendo trechos da cidade. O veículo é usado em pontos de alagamento para agilizar o escoamento da água.

Até o momento, nenhuma sirene precisou ser acionada e não houve registros de feridos. O escoamento da água acontece de forma rápida. Em caso de emergência, a população deve ligar para o 199 ou 2620-0199.

Prevenção

A Defesa Civil orienta que, em caso de estágio de Atenção, Alerta ou Alerta Máximo, a população evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamentos. Além disso:

- Os moradores de áreas de riscos devem ficar atentos para indícios de ameaças de deslizamentos e preparados para se deslocarem para locais seguros.

- As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o aviso de chuva intensa cessar.

- Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas elétricas, evite ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas.

- Caso a sirene de sua localidade seja acionada, siga imediatamente para os pontos de apoio, residências de familiares ou amigos localizados em locais seguros.