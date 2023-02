Banda do Ingá comemora 50 anos na abertura do Carnaval de Niterói

Há 50 anos 'arrastando' foliões da região pelas ruas da cidade, o tradicional bloco Banda do Ingá irá marcar a abertura do carnaval de Niterói no próximo dia 12, no Caminho Oscar Niemeyer, nova área de desfiles oficiais da folia no Centro da cidade desde 2022. A abertura dos portões acontece às 11h, com previsão de duração até às 19h.

Os organizadores da Banda do Ingá, que não tem fins lucrativos e desfile voltado também para arrecadação de donativos para entidades assistenciais, informam que haverá a troca de cada abadá por dois quilos de alimentos não perecíveis. A troca poderá ser realizada do dia 7 ao dia 11 próximos, das 10h às 22h, entre a Rua Pereira Nunes e Presidente Pedreira, no bairro do Ingá, tradicional área de atividades do bloco.

Caso sobre algum dos 8 mil abadás disponíveis para troca durante a semana, os organizadores disponibilizarão, no dia do evento, a partir das 8h, uma última chance para obtê-lo, em frente ao Caminho Niemeyer. Quem estiver com o abadá, poderá entrar direto. Já para aqueles que não tenham adquirido, o acesso estará disponível com a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

Abadá da Banda do Ingá para o Carnaval de 2023 | Foto: Divulgação

Trio é atração - Estreando esse ano na Banda do Ingá, um trio elétrico vindo diretamente da Bahia para Niterói tem a altura de 24 metros e é o maior do Brasil. As atrações que irão marcar presença nessa festa são: Grupo Intimistas, DJ da Rádio Mania, banda Bicho Solto e banda Axerê. Ainda falta uma atração para ser confirmada pela rádio até o dia do evento.

Com apoio da Rádio Mania, Prefeitura de Niterói, Neltur e Brahma, a estimativa é que 10 mil pessoas compareçam e desfrutem da abertura do carnaval da cidade com toda a segurança necessária. No local, haverá posto médico, serviços de atendimento de bombeiros, ambulância e policiamento, além de bares e detectores de metais na entrada.

"Queremos manter acesa essa chama, das raízes do bairro, dessa grande família que sempre gerou enorme identificação entre a população de Niterói. Hoje sou presidente de honra, minha sobrinha Amanda Gallo é a presidente e estamos dando continuidade ao legado deixado pelas nossas famílias e amigos. Os filhos de outros fundadores também permanecem na banda e nos ajudam a resgatar o que o Ingá tinha de bom: a união", disse Luiz Carlos Gallo, Secretário de Esporte e Lazer de Niterói e filho de um dos fundadores da Banda.

História da Banda do Ingá

Após uma pelada de futebol de areia, no ano de 1973, um grupo de amigos foi para a padaria - que ficava localizada onde hoje acontece a troca dos abadás, e após um pico de luz, os donos do local ofereceram sorvetes para os clientes, já que iriam estragar devido a falta de energia.

Os amigos e vizinhos tomaram o sorvete e enquanto a luz não voltava, começaram a batucar e cantar. Assim veio a ideia de fazer um samba no Ingá, com a união de vizinhos, amigos.

No primeiro ano de desfile, a cantora Emilinha Borba, no auge da carreira, foi a principal atração. Os anos se passaram e a Banda do Ingá não parou mais de crescer, marcando presença, com pompa e circunstância, no Carnaval de Niterói.