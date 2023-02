Carnaval 2023: festa começou oficialmente em Niterói na última quinta (2)

O Carnaval 2023 começou oficialmente em Niterói na tarde da última quinta-feira (2). A largada foi dada com o já tradicional Concurso de Fantasias do bloco Cordão do Bola Branca, que reuniu mais de 500 pessoas no Clube Canto do Rio. Embora o bloco seja organizado para o público maior de 60 anos, a festa contou com a participação de centenas de pessoas de todas as idades.

A iniciativa é da Prefeitura de Niterói, por meio das secretarias do Idoso e de Governo e da Empresa Niteroiense de Lazer e Turismo (Neltur), com apoio do Projeto Niterói 60Up. O vice-prefeito de Niterói e fundador do bloco, Paulo Bagueira, destacou a importância do bloco não só para os idosos, como para toda a família dos maiores de 60 anos, principalmente depois da pandemia.

“Depois de dois anos parados por conta da pandemia, retomar o Bola Branca é uma grande alegria e emoção. Esse é um bloco da família, para todas as idades. Quando eu ainda estava na Câmara resolvi criar esse bloco voltado para a terceira idade porque os idosos também merecem. Fico muito feliz de ver hoje o Canto do Rio lotado, com todos dançando e se divertindo ao som das marchas dos saudosos carnavais antigos. O carnaval da nossa cidade começa com o pé direito", comemora.

O secretário municipal do Idoso, José Antônio Fernandez (Zaf) ressaltou que a iniciativa faz parte de uma série de outras sob responsabilidade de sua pasta que visam o bem-estar da terceira idade. “Nós não víamos a hora de voltar com essa atividade, que fazia tão bem aos nossos idosos! Trabalhar para promover o bem-estar e a qualidade de vida desse público é também organizar esse tipo de evento”, conta, entusiasmado.

O presidente do bloco, Sérgio Werneck, falou sobre a história do Bola Branca e a importância de sua criação para Niterói. “Quando o Bagueira criou o bloco, a ideia partiu de um dado que apontou Niterói com um número muito acima da média da população idosa. Esse bloco é a nossa homenagem para eles”, explica. De acordo com Werneck, o nome do bloco é Bola Branca em referência aos grisalhos e em homenagem ao tradicional Cordão do Bola Preta.

Pela primeira vez a costureira Márcia Batista, de 64 anos, moradora do Barreto, resolveu participar do evento. E aprovou a iniciativa. “Eu estou adorando! Achando maravilhoso o clima, a empolgação das pessoas. Estou me sentindo em casa! A partir de agora, irei a todos os eventos do Bola Branca!”, afirma.

A aposentada Vera Lúcia Moura, de 71 anos, moradora de Santa Bárbara, frequenta o bloco há anos e esperou por dois anos para o reencontro com a folia. “Agradeço muito a Deus por poder estar aqui hoje, já que passamos por aquela fase horrível da pandemia. Participar desse evento é sempre maravilhoso! A festa é para todas as idades, mas nós, da terceira idade, precisamos muito dessa atenção, desse calor humano que vivenciamos aqui”, diz.

Vencedora - A grande vencedora do concurso de fantasia foi Célia Vieira dos Santos. Em segundo lugar ficou Cely Ferreira. A terceira colocada foi Suely Pereira; a quarta, Gilda Pereira da Silva e o quinto lugar ficou com Leila de Base. Os critérios de avaliação foram criatividade, originalidade, luxo, animação e torcida mais empolgada. Além de troféus, os cinco primeiros lugares receberam um prêmio: um celular para o primeiro colocado, uma Air Fryer para o segundo, uma caixa cooler para o terceiro, um headphone para o quarto e uma caixa de som para a quinta melhor fantasia.

A animação ficou por conta de Edinho Show e sua banda. Doações – O evento arrecadou 700 kg de alimentos que serão doados para a campanha Niterói Solidária, para ajudar aqueles que mais precisam. Próximo evento - O próximo evento do Cordão do Bola Branca será um desfile na Praia de Icaraí, marcado para o dia 11, sábado. A concentração está marcada para às 9h, na Praça Getúlio Vargas, próxima à Reitoria da UFF. Para ganhar o abadá, basta levar 1kg de arroz ou feijão ou um pacote de fraldas geriátricas.

Toda a doação será entregue a instituições de longa permanência de Niterói. Outros 35 blocos vão agitar a cidade até o dia 21. Veja a programação completa no site da Prefeitura de Niterói.

Serviço:Cordão do Bola Branca 11/02

– Desfile

Horário: Concentração às 9h

Local: Praça Getúlio Vargas, próxima à Reitoria da UFF

Entrada: Para ganhar o abadá, basta levar 1kg de arroz ou feijão ou um pacote de fraldas geriátricas.