Farmacêutica é assassinada na Região Serrana do Rio; ex namorado é preso

A farmacêutica já tinha denunciado o ex por ameaças. - Foto: Divulgação

A farmacêutica Yasminny Couto Ribeiro, de 28 anos, foi morta a tiros na noite desta quinta-feira (2), em Sumidouro, na Região Serrana do Rio. O ex-namorado da vítima William Hottz da Silva foi preso em flagrante.

De acordo com informações da polícia, trata-se de um crime passional. Yasminny foi assassinada com quatro tiros no rosto. Outros dois disparos não acertaram a vítima.

Yasminny já tinha registrado queixa por ameaças contra o ex, em 2019. Recentemente, William voltou a procurá-la na tentativa de uma reconciliação, que foi negada pela farmacêutica.

Para os policiais envolvidos na investigação, o crime pode ter sido premeditado, já que o acusado traçou um plano de fuga. Após disparar contra a vítima, William fugiu para um clube, pulando o muro, trocou de roupa, abandonou a arma e fugiu novamente.

O caso está sendo investigado pela 111ª Delegacia de Polícia de Sumidouro.

O Conselho Regional de Farmácia do RJ se manifestou, em nota, lamentando a morte de Yasminny.