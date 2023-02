Mulheres brigam em avião por causa de assento

Duas mulheres protagonizaram uma briga corporal dentro de um avião da Gol, nesta quinta-feira (2), por conta de uma troca de assentos, e precisaram ser separadas pelos demais passageiros da aeronave. A confusão aconteceu antes da decolagem, que acabou atrasando em uma hora. O voo partiria de São Paulo com destino a Salvador. Elas acabaram expulsas do voo.

Segundo os passageiros, a briga começou após uma passageira solicitar a outra para ceder seu lugar na janela para uma criança com necessidades especiais. A mulher tinha concordado, mas ligou para o marido reclamando da situação com um xingamento. O vídeo da briga, que viralizou na internet, mostra as mulheres gritando, se estapeando e puxando os cabelos uma da outra.

A companhia aérea informou, em nota, que as pessoas envolvidas no tumulto desembarcaram e não seguiram viagem. A empresa lamentou o ocorrido, reforçando que as ações realizadas pelos tripulantes foram tomadas com foco na segurança dos passageiros.