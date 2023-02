Enel promove ações de consumo consciente em São Gonçalo e mais cinco cidades

A Enel Distribuição Rio promove palestras e oficinas com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além de troca de lâmpadas em Magé, Itaboraí, São Gonçalo, Cabo Frio, Araruama e Búzios de 6 a 10 de fevereiro. As iniciativas integram o projeto Enel Compartilha Consumo Consciente e são voltadas para o uso da energia em casa, com a utilização correta dos aparelhos domésticos, evitando gastos desnecessários.

Os participantes também terão a oportunidade de trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que têm alto consumo de energia, por outras de LED – até 80% mais econômicas e 10 vezes mais duráveis.

Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca por até duas de LED por unidade consumidora.

Serviço

Magé

Segunda-feira (6/2): 10h à 12h

Local: Rua 5, n°171 – Jardim Novo Horizonte

Horário: 14h às 16h

Local: Rua P, Lote 13, Quadra 29 – Fragoso

Quarta-feira (8/2)

Horário: 10h às 12h

Local: Amovisa - Rua Onze, 170 – Santo Aleixo

Sexta-feira (10/2)

Horário: 10h às 12h

Local: Espaço Cultura M&E – Rua Guarani, 1295 – Piabetá

São Gonçalo

Terça-feira (7/2)

Horário: 10h às 12h

Local: Igreja Batista Mutondo – Travessa Maria Alice, 121 – Mutondo

Búzios

Terça-feira (7/2)

Horário: 9h às 14h

Local: Posto de Saúde Benildo Mota – Rua Maria da Silva Chaves, s/n – São João

Itaboraí

Quarta-feira (8/2)

Horário: 14h às 15h30

Local: Igreja Santo Antônio – Rua Rubens Pereira Coutinho, Quadra 97, Lote 4 – Visconde

Horário: 14h às 15h30

Local: Igreja Metodista Wesleyana – Rua Maria Duarte de Almeida Quadra, 151, Lote 30 – Ampliação

Cabo Frio

Quarta-feira (8/2)

Horário: 14h às 15h30 Local: ESF Guarani – Rua Duarte Costa, 37 – Guarani

Araruama

Quinta-feira (9/2)

Horário: 9h às 14h

Local: Projeto Neemias – Avenida Gladstone De Oliveira, 1815 – Japão