Princípio de incêndio em shopping de São Gonçalo deixa clientes em alerta

Muita fumaça ocasionada por um princípio de incêndio no espaço do Jardim, do Partage São Gonçalo, assustou quem passava pelo mall na manhã desta sexta-feira (3).

Apesar do susto, não houve feridos, e o incidente foi logo controlado pelo próprio sistema anti-incêndio do shopping.

Em nota, o Partage esclareceu, por meio de assessoria de imprensa que o fato ocorreu "em uma de suas operações no Jardim, devido a um problema na fritadeira. O sistema contra incêndio da loja foi acionado e, com isso, gerou muita fumaça. Não houve feridos e danos a loja. A ocorrência já foi normalizada e o centro de compras está funcionando normalmente".