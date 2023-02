Atleta niteroiense de jiu-jitsu faz vaquinha para disputar mundial em Dubai

O atleta de jiu-jitsu Daniel Andrade, de 19 anos, está reunindo todos os esforços para tentar embarcar para seu sonho: o mundial em Dubai. Precisando arrecadar R$ 20 mil para custear sua participação na competição, o niteroiense trabalha e conta com a solidariedade dos cidadão para alcançar seu objetivo.

Morador do bairro da Engenhoca, o bombeiro civil está no segundo lugar do ranking estadual na sua categoria. Tem várias medalhas, que conseguiu disputando o campeonato sul-americano, brasileiro e estadual.

"Desde 2015, pratico o jiu-jitsu. Comecei através de um projeto da igreja, e partir dali me apaixonei pelo esporte. Treino todos os dias da semana, de manhã e de noite", conta o atleta.

Para conseguir disputar o mundial em Dubai, Daniel precisa arrecadar cerca de R$ 20 mil para se manter durante a competição. Para isso, ele tem vendido amendoim nas proximidades da estação Arariboia das Barcas, no Centro de Niterói, e tem divulgado seu pix e sua vaquinha.

"Quero agradecer a todos que estão me ajudando a realizar o meu sonho. Podem ter certeza de que o ouro vai vir. É só dar a oportunidade para o favelado que a gente faz acontecer", diz.

Para conhecer melhor a história de Daniel, acesse sua conta do Instagram: @danielbjj663.

Quem quiser contribuir com o atleta pela vaquinha deve acessar o site: https://www.vakinha.com.br/3450475. Doações pelo pix podem ser feitas pela chave: (21) 99038-3916.