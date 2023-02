Adriano Imperador pega ônibus no Rio e diverte motorista

Adriano ao lado do motorista que o levou como passageiro - Foto: Reprodução/Redes sociais

O 'Didico' já mostrou diversas vezes que é "gente como a gente" e não foi diferente na última noite. Mesmo tendo condições de utilizar os melhores meios de transporte, o ex-jogador preferiu utilizar o transporte público.

Adriano Imperador compartilhou em uma rede social um vídeo que registra o momento em que ele faz a alegria de um motorista de ônibus.

"Amo vocês. Sabem como é o Didico. Beijo do gordo", disse o jogador aposentado acompanhado dos amigos.

As imagens geraram diversos comentários bem humorados e felizes dos internautas. "Que ser humano incrível", afirmou um usuário do twitter.

Essa não é a primeira vez que 'Didico' faz um registro em um ônibus. No ano passado, ele tirou uma foto com um motorista e postou em uma rede social. "Gratidão e respeito a todos os motoristas do Rio de Janeiro", escreveu na legenda.