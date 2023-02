Fios soltos em calçada preocupam moradores de Santa Catarina

Os restos de um incêndio em um poste na Rua Casimiro de Abreu, em Santa Catarina, bairro de São Gonçalo, têm sido um problema para os moradores do local.

O incidente aconteceu próximo ao número 2077, no último dia 24. As chamas fizeram com que alguns fios caíssem e ficassem pendurados na calçada, atrapalhando o caminho de quem passa pela rua.

“Fizemos uma reclamação e a Enel veio aqui, tirou alguns fios que estavam pendurados, mas jogou todos no chão. Já os fios de telefone da Oi continuam pendurados pela calçada, a gente passa e acaba encostando. Temos medo de que ocorra algum acidente”, conta Lene Rosa, que é moradora do local.

Lene explica que, uma semana depois, muitos fios e muita sujeira causados pelo fogo ainda estão espalhados pela rua.

A Enel informou aos moradores que a retirada de fios de telefone não são da responsabilidade da concessionária, mas da própria Oi.



Questionada, a Oi respondeu que foi até o local e realizou a retirada dos fios sob sua responsabilidade, mas os moradores negam que isso tenha acontecido.

"Os fios pendurados continuam do mesmo jeito, os que estavam na calçada ainda estão lá", afirma Lene.

A Enel foi contatada, mas não respondeu até o fechamento da matéria.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas*