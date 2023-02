Thiago Rodrigues volta às redes sociais após falsa denúncia de agressão

Após pouco mais de um mês com as redes sociais inativas, Thiago Rodrigues voltou a publicar em seu perfil, nesta quinta-feira (2). O ator, que se machucou no início de dezembro quando voltava de uma festa na Zona Sul Rio, agradeceu aos seguidores pelo apoio e disse ainda ter detalhes do ocorrido a revelar.

"Amigos queridos, gostaria de agradecer a todos que enviaram mensagens carinhosas, agora estou bem. Já, já eu converso com vocês sobre como as coisas aconteceram exatamente, para que não fique esse espaço aberto para pessoas violentas e ignorantes falarem à vontade sobre aquilo que não sabem!", contou.



Em dezembro do ano passado, Thiago acordou machucado e sem seu celular em uma praça, na Zona Sul. Ele fez uma denúncia de agressão física e assalto à polícia, mas acabou desmentido por câmeras de segurança do local, que revelaram o ator se apoiando em uma barraca de feira e caindo no chão, o ocorrido gerou críticas na internet.

"Como meu telefone desapareceu, tive muitos problemas para recuperar a senha do Instagram. Foi bom aproveitar esse tempinho para me recuperar sem interferência de notícias e comentários de quem não sabe como as coisas aconteceram de verdade. Mais uma vez, obrigado pelo carinho! Beijos", escreveu.