Prefeitura realiza primeira atividade do projeto “Caminhos de Maricá em Ação”

Grupo com nove participantes percorreu trilha do Caminho de Darwin - Foto: Clarildo Menezes/Prefeitura de Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, realizou na quarta-feira (1º) a primeira atividade do projeto “Caminhos de Maricá em Ação”, levando grupo com nove pessoas para conhecer a trilha Caminhos de Darwin, em parceria com o Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET), em Itaipuaçu. A iniciativa tem como objetivo conectar o segmento do ecoturismo com a iniciativa privada e as unidades de conservação turísticas.

Considerada leve, a caminhada com cerca de três horas de duração (ida e volta) tem pequenos trechos de subida leve. Durante o percurso, os participantes puderam fazer a limpeza e a conservação ambiental, sendo guiados pelos guardas-parques, que são treinados e credenciados pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Eles conduziram os visitantes por todo o parque, explicando as ações de combate a incêndios e desmatamentos, de conscientização, ordenamento urbano e de incentivo à educação ambiental e ao estímulo do apoio a pesquisas científicas.

Os participantes visitaram ainda o Núcleo Darwin e o ponto de apoio no meio do trajeto com oportunidade de visualização e pesquisa na exposição de animais, além da disponibilidade de dados históricos da região de Mata Atlântica por meio de mapas e maquetes. Depois, eles seguiram adiante até a Trilha da Nascente para um bate-papo sobre o bioma da Mata Atlântica e lá aprenderam a estar conectado a natureza realizando a atividade “Conexão à Natureza”.

“Caminhos de Maricá em Ação oferece oportunidade de visita às unidades de conservação ambiental que são polos de posse privada e com acordo firmado com órgãos ambientais. Temos o prazer de oferecer à população uma ação de atratividade turística que visa, principalmente, ao munícipe uma conexão bem próxima da natureza”, explicou Márcia Freitas, coordenadora projetos da Secretaria de Turismo.

A coordenadora destacou ainda a escolha estratégica do parque na área onde há um trecho simbólico de preservação, onde fica o Núcleo Darwin.

“Aquele trecho de Darwin é um espaço que une história, cultura e natureza. Esse pedaço é fonte de preservação ambiental permanente, local com uma natureza exuberante que escolhemos para fazer o momento mais especial da trilha, estabelecendo uma conexão profunda com a natureza, a existência de animais e insetos que nos ajudam a identificar todos os sentidos sensoriais. Aguçar o cheiro, escutar os sons da floresta e visualizar toda a riqueza desta mata atlântica que faz dela um bioma de referência”, disse.

Caminhos de Maricá em Ação encanta participante

Moradora de São José do Imbassaí, Rosinete Barbosa disse que consegue presenciar a natureza de perto e conservar tudo que há de bom da Mata Atlântica.

“É tudo de bom esse passeio e eu posso dar apoio a essa natureza ajudando ela a viver com os meus cuidados. Estou aqui coletando garrafas de plásticos que podem afetar essa vida tão frutífera e bela. Eu e meu marido possuímos um sítio e, constantemente, exercemos juntos toda a preservação de nossos animais e das plantas. Essa ação faz o nosso ar puro fica mais limpo e saudável e estou aqui para demostrar que a natureza vive, porque senão fizermos qualquer tipo de cuidado, o nosso futuro estará em risco”, destacou.

Como participar do programa turístico

Caminhos de Maricá em Ação é um programa que acontece quinzenalmente em diferentes locais turísticos da cidade. O público pode acompanhar a abertura das inscrições por meio de divulgação nas redes sociais da Prefeitura ou pelo Portal: https://www.marica.rj.gov.br. A próxima caminhada turística já está marcada para o dia 16 de fevereiro, com local ainda a ser definido.