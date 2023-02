Velório de Glória Maria será restrito a familiares e amigos próximos

O velório e o sepultamento de Glória Maria deve acontecer nesta sexta-feira (3), na cidade do Rio, porém nem o horário e o local foram divulgados pela família. A cerimônia será fechada ao público em geral, sendo permitida apenas a entrada de amigos próximos e familiares.

A jornalista e morreu na manhã desta quinta-feira (2), no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde estava internada. No início da tarde, o corpo de Glória deixou o hospital para o início das preparações da funerária para o velório.

A apresentadora carioca estava afastada da programação da TV Globo desde dezembro de 2022. No mês passado, ela foi internada para fazer um tratamento contra as metástases que possuía no cérebro, devido a um câncer de pulmão diagnosticado em 2019. Nos últimos dias, Glória parou de responder ao tratamento.

Ela deixa duas filhas, Maria, de 15, e Laura, de 14, adotadas em 2009, após uma temporada de Glória na Bahia.

A emissora em que a jornalista trabalhou por décadas resolveu respeitar seu desejo em não ter a sua idade divulgada.