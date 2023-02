Sesc Verão terá “chuveirão” para refrescar gonçalenses

O Sesc Verão vai trazer mais uma novidade no segundo fim de semana de evento, em Alcântara. Com as altas temperaturas dos últimos dias e a previsão de 37 graus para os dois dias de atividades e shows, está sendo construído, na Arena São Gonçalo, um espaço com ducha pulverizada para que as pessoas possam se divertir e se refrescar.

“No primeiro fim de semana tivemos dois dias muito quentes. E a população foi curtir e participar das atividades. Então, decidimos, em parceria com o Sesc, colocar essa ducha, que vai amenizar o calor e as pessoas poderão aproveitar toda a programação”, disse Edson Leal, secretário de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo. Uma equipe do Departamento de Conservação e Obras (DCO) está construindo o espaço, de 20 metros.

Neste fim de semana, os shows ficam por conta do cantor Dudu Nobre no sábado (4) e o grupo Barão Vermelho no domingo (5). Além disso, diversas atividades são oferecidas gratuitamente, como oficinas com ídolos do esporte, arenas esportivas, pista de skate, exposição de pipas e cataventos, oficinas de brinquedos com materiais reaproveitados e de viseira, bandana e ecobag, jogos como frescobol e futmesa, aulão de ritmos, gincanas, entre muitas outras atrações.

O evento é uma iniciativa do Sesc, com co-participação da Prefeitura de São Gonçalo e Sindcomércio SG.