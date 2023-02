Inscrições abertas para Olimpíada de Matemática das escolas públicas e particulares

As inscrições para a 18º Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) estão abertas e se encerram no dia 17 de março. As escolas públicas e particulares de todo o país já podem inscrever seus alunos.

A OBMEP, maior competição científica do Brasil, é promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), reunindo mais de 18 milhões de alunos do ensino fundamental ao médio, todos os anos.

Segundo o coordenador-geral, Claudio Landim, a grande novidade desse ano é a criação de medalhas regionais. Além do aluno concorrer a medalhas nacionais, vai participar de uma disputa interna no seu estado, concorrendo a medalhas de ouro, prata e bronze. Serão distribuídas 650 medalhas de ouro, 1950 de prata e 5850 de bronze aos participantes, à nível nacional. Os alunos ganhadores das medalhas nacionais, serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC) como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico. A premiação regional não permite acesso ao PIC.

Outra novidade é que o IMPA vai duplicar o número de medalhas destinadas a escolas privadas, de 75 para 150, visando estimular a participação.

O coordenador deixou claro que a prova não mede conhecimento e que os problemas apresentados envolvem criatividade, podendo ser inscritos alunos que não têm boas notas ou que não manifestem interesse em matemática. Um dos desafios da prova é despertar o interesse pela matéria.

A primeira fase da olimpíada é composta de uma prova objetiva de 20 questões a ser aplicada no dia 30 de maio. A segunda fase é composta por uma prova discursiva de 6 questões, que ocorrerá no dia 7 de outubro. A divulgação dos aprovados para a segunda fase será feita em 2 de agosto.

A divulgação final dos premiados está prevista para 20 de dezembro.

As provas são de acordo com o grau de escolaridade do aluno: nível 1 (6º e 7º anos); nível 2 (8º e 9º anos) e nível 3 (ensino médio).

A inscrição é feita pelas escolas, preenchendo a ficha disponível no site da OBMEP.