Programa Minha Casa, Minha Vida será relançado com novos tipos de habitação

O governo Lula planeja alterar as regras do 'Programa Minha Casa, Minha Vida' para que o projeto habitacional passe a oferecer novos tipos de habitação. A ideia é que haja pelo menos três desenhos de moradia e que elas sejam construídas dependendo do perfil da cidade e da necessidade das famílias.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deseja criar variedades para adaptar os imóveis às necessidades de cada família. Há, por exemplo, a ideia de que possam ser feitas apartamentos para duas ou apenas uma pessoa.

Outra ideia apresenta o aquecimento de água por meio de energia solar como opção nas casas. Integrantes do governo acreditam que essa não é uma necessidade para regiões do Nordeste, por exemplo, e os recursos nesses casos poderiam ser usados para outra benfeitoria na habitação.

Esta será uma das primeiras medidas do presidente na área social que acontece antes mesmo da reformulação do Bolsa Família. A nova versão do programa deve ser apresentada até o dia 15 de fevereiro. Integrantes do Ministério das Cidades e da Casa Civil afirmam que os modelos dos empreendimentos só devem ser finalizados após a aprovação das bases do novo programa habitacional.

Auxiliares do presidente Lula querem que a MP (medida provisória) que irá acabar com o Casa Verde e Amarela, do ex-presidente Bolsonaro, e recriar o Minha Casa, Minha Vida.

Com as novas mudanças propostas, veja como é o programa é hoje e como pode ficar, caso a MP seja aprovada:

Exigências mínimas do Minha Casa, Minha Vida (a partir de 2017):

• Entre 36 e 39 metros quadrados

• Um quarto para casal

• Um quarto para duas pessoas

Casa Verde Amarela:

• Manteve os requisitos mínimos do Minha Casa

Como deve ficar:

• Critérios mais flexíveis levando em conta diferenças regionais

• Possibilidade de unidades menores a depender do tamanho da família

• Varanda

• Aquecimento de água solar