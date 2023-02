'São Gonçalo em Movimento' oferece aulas de Psicomotricidade

As aulas de psicomotricidade estão sendo realizadas no bairro Camarão em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Entre as 17 modalidades oferecidas pelo projeto São Gonçalo em Movimento, desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg), está a psicomotricidade, uma ciência criada para desenvolver, de forma lúdica, a capacidade física, mental e afetiva para Pessoas com Deficiência (PCD). A atividade, realizada no bairro Camarão, está com inscrições abertas para pessoas acima de 5 anos.

Durante as aulas desenvolvidas pelo projeto, são trabalhadas a coordenação motora, o esquema corporal de cada indivíduo, a melhora do tônus muscular, a lateralidade e a organização espacial-temporal, potencializando a reabilitação dos alunos. Toda a atividade é planejada de forma pedagógica e adequada para cada faixa etária do aluno participante.

"Através da psicomotricidade são desenvolvidas as capacidades de interação através das sensações e relações entre o próprio corpo e o meio exterior", disse a professora Ana Rosa.

Carla Fernandes, mãe de Luis Felipe, de 19 anos, conta que é notório o desenvolvimento motor do jovem desde que entrou na turma da psicomotricidade do São Gonçalo em Movimento.

“Meu filho, diagnosticado com autismo e esquizofrenia, participa da atividade desde o começo do projeto e a coordenação motora dele já melhorou significativamente, o que me enche de alegria. É muito bom poder acompanhar o desenvolvimento dele. O Luis Felipe adora participar das aulas, percebo que ele sente o carinho que a professora tem com ele, além de todo o incentivo durante a aula”, destacou a mãe do jovem.

Pelo projeto São Gonçalo em Movimento, a psicomotricidade é oferecida no Embaixadores Social Clube, que fica na Rua Maria Fonseca, 60, no bairro Camarão. Às segundas e quartas-feiras, das 13h às 14h, das 14h às 15h, das 15h às 16h; às quartas, das 10h às 11h e das 11h às 12h.

Para participar da atividade é preciso comparecer ao local da aula com identidade, CPF, laudo, endereço do responsável e do aluno.

Todas as modalidades oferecidas pelo São Gonçalo em Movimento podem ser conferidas no site da Prefeitura de São Gonçalo através do link https://www.pmsg.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/agenda/.