Projeto social Usa_Me ajuda famílias de Santa Bárbara, em Niterói

As chuvas do último mês de janeiro atingiram fortemente diferentes bairros de Niterói, impactando a vida de muitas famílias. Em meio à comoção causada pelos alagamentos, Michele Ramos decidiu ajudar moradores da comunidade da Rua 20, no bairro de Santa Bárbara, que tiveram suas moradias destruídas.Assim, há pouco menos de um mês, nasceu o projeto social Usa_Me. Michele, que sempre participou de ações sociais, teve a ideia de fundar o projeto após assistir um vídeo compartilhado por mensagem do muro de uma casa caindo, na comunidade em seu bairro.

“Era a casa de uma família com 5 crianças que teve que se mudar. Depois que assisti o vídeo, tomei forças para lutar por eles. Conseguimos uma casa temporária, alimentos não-perecíveis, roupas”, conta.

Com o tempo, Michele conseguiu encontrar outras famílias que também precisavam de ajuda no bairro e angariar ajuda para montar cestas básicas. Em pouco tempo, o projeto já havia montado cestas para outras 3 famílias.“Eu comecei pedindo ajuda por mensagem e, aos poucos, as pessoas do bairro começaram a doar alimentos, móveis e eletrodomésticos", explica Michele.

As doações funcionam de acordo com a necessidade de cada um, explica Michele. O projeto mapeia famílias que precisam de ajuda, seja de comida, roupas, itens de higiene ou outros, e, assim, inicia a busca por doações de amigos, familiares ou externas .

Atualmente, o projeto já ajuda 8 famílias e busca doações para manter o auxílio a elas e expandir o número de famílias amparadas.

O projeto fica no bairro de Santa Bárbara, em Niterói. Para ajudar, você pode entrar em contato diretamente com a Michele, pelo WhatsApp: (21) 99741-5950.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas