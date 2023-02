Procon notifica Riocard após falha no serviço de cadastramento no Bilhete Único Intermunicipal - Foto: Reprodução

Após uma ação realizada na estação Central do Brasil, no Centro do Rio, na tarde desta quarta-feira (1), o Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania notificou a Riocard por falha na prestação de serviço.

Diante das informações de que a tarifa dos trens da SuperVia sofreria reajuste e passaria a custar R$ 7,40 a partir da quinta-feira da próxima semana (9), filas imensas se formaram na Central do Brasil com usuários que aguardavam atendimento para fazer o cadastramento no Bilhete Único Intermunicipal (BUI), com adesão à tarifa social para continuar pagando R$ 5.

Agentes do Procon Carioca, em parceria com representantes da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, constataram que não havia filas de prioridade para idoso ou PCD (pessoa com deficiência) e nem disponibilidade de banheiros. Os usuários esperavam durante horas para terem atendimento, entre outras questões, segundo o Procon.

O órgão deu ao Riocard o prazo de 48 horas para prestar esclarecimentos.