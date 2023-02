Lojas Americanas encerra serviços de Televendas

A loja varejista Americanas encerrou, nesta quarta-feira (1º), seu serviço de Televendas. A empresa, que passa por um processo de recuperação fiscal, interrompeu os contratos de serviços terceirizados para cortar gastos.

A continuidade das atividades da empresa, como o pagamento dos salários e benefícios de seus funcionários, é um dos objetivos do processo de recuperação judicial.

O plano de recuperação da empresa, que tem uma dívida de mais de R$ 41 bilhões, inclui o fechamento de lojas, que pode levar a demissões, como parte da redução dos custos. A empresa já tinha começado a cortar custos com pessoal e interrompeu contratos com empresas que fornecem serviços terceirizados.

Os acionistas de referência da empresa, Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, discutem a negociação de um empréstimo na modalidade DIP (debtor in possession), espécie de empréstimo-ponte no valor mínimo de R$ 1 bilhão. A ideia é dar fôlego às operações com a manutenção do fluxo do caixa.