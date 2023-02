Preta Gil cancela o Bloco da Petra do Carnaval 2023 para se tratar do câncer

A cantora Preta Gil informou, nesta quarta-feira (1º), nas redes sociais, o cancelamento do tradicional 'Bloco da Preta', que acontecia no Rio de Janeiro, em razão do seu tratamento contra o câncer no intestino.

Na postagem, ela escreveu: "Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura."

A Riotur já havia confirmado o Bloco para desfilar no dia 12 de fevereiro. A princípio, o bloco estava mantido, mesmo aguardando as orientações médicas da cantora, que começou tratamento em janeiro.

O Bloco da Preta é um dos sete megablocos da cidade, ao lado do Cordão da Preta; Bloco da Anitta; Fervo da Lud; Chora me liga; Carrossel de Emoções e Monobloco, que reúnem mais de 100 mil pessoas nas ruas do Centro do Rio.