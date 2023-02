Mulher trans operada é impedida de usar banheiro feminino na Viradouro

Cadê os direitos do nosso povo LGBTQIA+ ? disse amigo de Milena - Foto: Divulgação

Seguranças da Escola de Samba Unidos do Viradouro, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, impediram uma mulher trans de usar o banheiro feminino da quadra, durante um ensaio técnico na noite dessa terça-feira (31). Milena Ravache chegou a ser expulsa do local.

Em nota, o presidente da escola, Marcelinho Calil, afirmou que atitudes como essas são injustificáveis e que todas as medidas serão tomadas. E acrescentou: "A Presidência e toda a diretoria da escola têm dado sucessivas demonstrações de respeito à diversidade de gênero e de combate a qualquer tipo de preconceito".

O caso foi registrado na 78ª Delegacia de Polícia do Fonseca como constrangimento ilegal e preconceito.