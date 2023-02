Casos de família: Emílio Santiago não é o pai do produtor Aleksander Nunes

Morto em 2013, aos 66 anos, após um AVC (Acidente Vascular Cerebral), Emílio Santiago foi exumado no dia 27 de outubro, a pedido do advogado de Aleksander, produtor que tentou por anos comprovar a paternidade atribuída a Emílio.

No entanto, o teste de DNA deu negativo.

"Em face do processo de reconhecimento de paternidade do suposto filho de Emílio Santiago, informamos que o resultado de DNA apresentado nos autos do processo foi NEGATIVO com 0% de compatibilidade, entretanto, diante dos fatos recentes veiculados no processo de Inventário, este escritório entrará com uma impugnação referente ao resultado do último teste de DNA, uma vez que foram comprovados nos autos do processo de reconhecimento de paternidade dois testes de DNA em que a compatibilidade com material genético com a meia irmã do Emílio Santiago, resultou em 73% e com material genético do próprio Emílio, resultou 12% de compatibilidade", diz a nota enviada pelo advogado Bruno Maher".

Aleksander foi criado pela mãe e o padrasto sem saber que era filho do artista. Ele teria procurado o pai biológico, mas nunca foi reconhecido legalmente como filho. Também não realizaram exames de DNA na época em que o cantor estava vivo.