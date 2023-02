'Conlestech Niterói': maior evento de tecnologia do Conleste acontece no Caminho Niemeyer

Com o tema 'Cidades Inteligentes e Sustentáveis', o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense (Conleste) realizará o Conlestech Niterói, no Caminho Niemeyer, nesta quinta-feira (02/02), das 9h às 17h30. O projeto visa fomentar a economia do conhecimento na região do consórcio, através do compartilhamento de estratégias regionais de ciência, tecnologia e inovação.

O evento é promovido em parceria com o Sebrae-RJ; Agência de Inovação da UFF; Prefeitura de Niterói; Senac; Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá; Universidade Cândido Mendes e Caminho Niemeyer. Assim, unindo o ecossistema regional com o poder público, tendo como propósito inserir a inovação e a tecnologia no ambiente público para o benefício dos municípios consorciados e do incentivo ao empreendedorismo inovador regional.

O Conlestech Niterói é o terceiro dentre os quatro de base tecnológica. O primeiro foi em Teresópolis, com o tema 'Mercado de Trabalho Futuro'; o segundo em Nova Friburgo, com o tema 'Ecossistema de Inovação e Empreendedorismo' e quarto será em Maricá, 'Estratégias Municipais de Ciência Tecnologia e Inovação'.

“As edições do Conlestech já realizadas foram um sucesso e o evento já se tornou um marco da nossa região para alavancar o desenvolvimento tecnológico, fomentando a Economia do Conhecimento. É um espaço onde todos os municípios consorciados podem compartilhar e executar as estratégias de ciência, tecnologia e inovação, contribuindo para transformar o consórcio em um grande polo tecnológico regional”, destacou o presidente do Conleste e prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

O Conlestech Niterói é gratuito e direcionado aos prefeitos e secretarias municipais de Fazenda; Desenvolvimento Econômico; Planejamento; Trabalho e Renda; Ciência, Tecnologia e Inovação; Saúde, Educação; Turismo e Agricultura. Além de instituições e associações do ecossistema de inovação; startups; universidades e estudantes.

Programação

Área do Conhecimento (auditório)

9h às 9h55 - Credenciamento

10h às 10h30 - Cerimônia de abertura

Painel 1

10h35 às 12h - Transformação Digital como ferramenta de melhoria na

gestão interna da administração e na prestação de serviços ao cidadão

- Vitor Hugo Vale – Coordenador do SIGEO Niterói

- Marília Ortiz – Secretária municipal de Fazenda de Niterói

- Ellen Benedetti – Secretária municipal de Planejamento, Orçamento e

Modernização da Gestão de Niterói

- Vinícius Oberg - Secretário municipal de Ciência e Tecnologia

de Teresópolis

Mediador: Paulo Coelho - Consultor e Pesquisador de Estratégia e

Inovação em TIC I Transformação Digital I Governo 4.0

Painel 2

14h05 às 15h - Projetos Sustentáveis e resiliência para as Cidades

Inteligentes.

- Dionê Marinho Castro – Coordenadora do PRO Sustentável

- Denise Vogel - Diretora de Políticas e Projetos Urbanos do Instituto

Niemeyer; diretora técnico-acadêmica da Escola Niemeyer de Arquitetura,

Urbanismo e Humanidades e diretora executiva da Urbanística Planejamento

Urbano, Regional e Ambiental

- Tito Ryff – Gerente de Políticas Pública do SEBRAE

- Marcio Campos – Diretor de Tecnologia do ICTIM (Instituto

de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá)

Mediador: Rogério Rocco - Professor de Direito Ambiental, diretor da

ASIBAMA/RJ e presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB-Niterói

Painel 3

15h35 às 17h - Direitos Digitais: da inclusão a cibersegurança

- Thiago Mello - Instituto Serrano de Economia Criativa

- Fabiano Rangel – Executivo de Desenvolvimento de Negócios

da IBM

- Ismael Tedesco de Souza - Gerente de Tecnologia e Gestão

de Soluções de Tecnologia da Informação do SERPRO

- Rayne Moraes – Oficial Nacional ONU Habitat

Mediador: Álvaro Cysneiros – Vice-presidente ASSESPRO

Simultaneamente, o evento contará ainda com Área de exposição do Ecossistema de Inovação (Cúpula), das 11h às 16h, com as 17 prefeituras consorciadas e instituições convidadas. E a área Oficina Temática (Cúpula), com o tema 'Tecnologia e Sustentabilidade Reciclotron', das 14h às 16h.

Serviço

Conlestech Niterói

Cidades Inteligentes e Sustentáveis

Caminho Niemeyer

Endereço: Rua Jorn. Rogério Coelho Neto, Centro de Niterói

Dia: 2 de fevereiro (quinta-feira)

Horário: 9h às 17h30