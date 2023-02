Comitê de Defesa dos Bairros inicia pesquisa em residências de Maricá

As equipes do Comitê de Defesa dos Bairros (CDB) iniciaram as visitas residenciais no município em pesquisa que servirá de base para elaboração de políticas públicas. A ação da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, começou no dia 16 de janeiro e tem o objetivo de aproximar ainda mais o CDB da população, com coleta de uma série de informações sobre as principais demandas da cidade.

A iniciativa integra a pesquisa “Perfil Socioeconômico das Famílias Residentes no Território”, uma das frentes do Programa Cultura de Direitos com a missão de elaborar um diagnóstico social das áreas de abrangência do Programa no entorno dos polos de Cidadania. Cerca de cinco mil famílias devem ser entrevistadas pelos agentes, em diferentes pontos da cidade, como Itaipuaçu, Bambuí, Centro, São José do Imbassaí, Inoã, Spar e Santa Paula.

O coordenador do CDB, Thyago Hammes, explica que o programa atua como um elo comum entre o governo e a população, que é apoiada em diferentes momentos e situações de necessidade. “O objetivo do programa é buscar uma relação de convivência direta com a população, acompanhando de perto as famílias apoiadas pelo Programa Cultura de Direitos e aquelas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, dando suporte na construção de uma cidade inclusiva e livre de desigualdade”, destacou Thyago.

Sobre o projeto

O CDB foi implantado pela Prefeitura de Maricá em 2017 e trabalha em conjunto com o programa Cultura de Direitos assistindo aos alunos matriculados no programa e suas famílias. Além disso, realiza visitas e entrevistas acompanhando sempre de perto as necessidades e os problemas de cada pessoa.O CDB também atuou junto à Pesquisa Sentinela visitando os domicílios sorteados para testar a incidência de casos de Covid-19 e de Influenza A e B, assim como as sequelas deixadas pelo coronavírus na população. O CDB atua nos polos do Programa Cultura de Direitos, localizados nos quatro distritos do município.

Sobre o Programa Cultura de Direitos

O programa Cultura de Direitos foi criado para desenvolver a capacitação por meio de oficinas de audiovisual, videoarte, música, capoeira e mídias sociais, integrando as ações da secretaria com a comunidade. Permite ainda o trabalho de acompanhamento social, da garantia dos direitos básicos e da ampliação da relação direta entre poder público e a população por meio dos agentes sociais do Comitê de Defesa dos Bairros.

Polos:

– Polo Bambuí: Jardim Balneário: Rua 86 (antiga Rua 5), Quadra 191, Lote 07, nº 493.

– Polo Pedreiras: Rua Alcides José Rodrigues, número 102 (antiga Rua dos Quintanilhas).

– Polo Inoã: Rua da Esperança, Lote 18, Quadra 17, Loteamento Chácaras (antiga Rua 5).

– Polo Itaipuaçu: Rua Isaltina Filomena, número 203, Quadra 10, Lote 128- Itaipuaçu.

– Polo Recanto Rua Raimundo Monteiro,Bom número 203, Recanto.

– Polo Manu Manuela: Rua 27, número 586, Lote 890, Quadra 26.