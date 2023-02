Evento de promoção ao Janeiro Branco reuniu trabalhadores do SAMU para debater saúde mental na UNIVERSO

O evento sobre saúde mental no atendimento pré-hospitalar “Toda Vida Importa” reuniu dezenas de profissionais da saúde, nesta terça-feira (31), no auditório da Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), no centro de Niterói.

Promovendo o 'Janeiro Branco', a Coordenação Regional do SAMU 192 da Metropolitana II reuniu, na parte da manhã, o psicólogo e membro do Instituto Janeiro Branco, Cristiano Mollo, com abordagem do tema "Auto-estima e Autoamor"; a enfermeira e coordenadora da vigilância da central de regulação do SAMU Tamires Souza, apresentando o trabalho do Programa Notifica SAMU, que realiza vigilância das tentativas de suicídios que chegam pelo 192; e o psicólogo Farlem Silveira, com a mesa "um olhar além das técnicas".

Psicólogo Cristiano Mollo abriu a primeira mesa do evento | Foto: Filipe Aguiar

“Esse evento é importante porque a gente tem uma instituição que cuida de pessoas, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Eu trouxe uma reflexão para os profissionais presentes: quem cuida de quem cuida? Muitas das vezes a gente cuida do outro e esquece de olhar pra gente. E a campanha Janeiro Branco vem trazer esse ponto de partida de que cuidar da mente é só o início. A gente não pode esquecer de cuidar da nossa saúde mental, pois quando a gente cuida da nossa mente as coisas tendem a ficar um pouco mais fáceis”, disse Mollo.



Na parte da tarde, a diretora de enfermagem Ana Laura Biral apresentou a mesa "Metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem" e a enfermeira Arindha Rossignoli conduziu a palestra com o tema "Abordagens sistematizadas às pessoas em sofrimento psíquico no APH".

“O tema da saúde mental ainda é muito pouco falado. E essa reunião é importante porque aqui tem coordenadores das bases, tem profissionais da central de regulação, tem profissionais da ponta, técnicos, enfermeiros. É um evento que proporciona uma interação, extremamente necessária, entre as equipes fazem todo o trabalho para a SAMU. E também pode ser o início de uma estruturação para um comitê de saúde mental que dê o suporte pros nossos profissionais”, afirmou Tamires Souza.

No final do encontro, foram distribuídos certificados para o Time de Multiplicadores da Educação Permanente, profissionais que repercutem o aprendizado com os outros trabalhadores do SAMU.