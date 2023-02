Vítima de acidente com ônibus de jogadores em MG recebe alta

Recebeu alta médica mais um jovem vítima do acidente que matou quatro integrantes do Esporte Clube Vila Maria Helena, no km 792 da BR-116, em Além Paraíba.

Conforme atualizações da Casa de Caridade Leopoldinense, o paciente de 16 anos, que estava na enfermaria, foi liberado na tarde desta terça-feira (31). Não foi informado nenhum outro detalhe sobre o jovem.

O acidente foi registrado na madrugada de segunda-feira (30). Além dos quatro mortos, outras 29 pessoas ficaram feridas. A equipe de Duque de Caxias voltava da Copa Nacional Ubaporanga.