Morre aos 59 anos o ator Ilya São Paulo

Morreu nesta terça-feira (31), aos 59 anos, o ator Ilya São Paulo. A informação foi divulgada por Anselmo Vasconcelos, também ator, em uma nota publicada no Facebook.

O ator estava em seu apartamento quando foi encontrado morto pela mulher, Claudia Provedel. Anselmo contou que foi professor de Ilya na Escola de Teatro Martins Penna, onde o artista conheceu a esposa, com quem teve uma filha. Ele afirmou que Ilya passou por uma "longa internação" recentemente no Hospital Municipal Miguel Couto "para tratar um grave ferimento no ombro".

"Claudia cuidou dele com amor e companherismo. Acompanhei esses anos todos, desde a escola, essa união. Ajudei como pude suas dificuldades. Estou muito emocionado com tudo, com as histórias da vida e seus fins. É triste", afirmou Vasconcelos.

Ilya São Paulo esteve em diversas novelas da TV Globo como no remake de "Irmãos Coragem" (1995), "Malhação" (1997), "Gabriela" (2012) e "Amor à Vida" (2013). Seu último trabalho na televisão foi em "Amor de Mãe", de 2020, em que interpretava Juarez.

O ator era filho do cineasta Olney São Paulo e irmão de Irwing São Paulo, ator que ficou conhecido por atuar na novela "A Viagem" e morreu precocemente, aos 41 anos, de falência múltipla dos órgãos, decorrente de uma pancreatite.