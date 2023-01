Bloco de carnaval Bola Branca organiza concurso de fantasias em Niterói

O Bloco Carnavalesco Cordão da Bola Branca realiza, na próxima quinta-feira (02), o já tradicional baile de abertura do carnaval com o Concurso de Fantasias. O evento será realizado no Clube Canto do Rio, no Centro de Niterói, com início marcado para às 16 horas.

O concurso, que tem o apoio da Secretaria Municipal do Idoso, fará durante a festa a entrega do abadá para o desfile do dia 11, bastando entregar um quilo de alimento não perecível, de preferência arroz ou feijão. A entrada é franca e as melhores fantasias ganharão prêmios. Quem quiser participar do concurso de fantasias deve se inscrever pelo Instagram @cordaodobolabranca.

As fantasias são de tema livre e devem ter um nome de identificação, não sendo permitida a condução de animais vivos, a presença de produtos inflamáveis e nem materiais que coloquem em risco a segurança dos foliões.

“A definição das fantasias vitoriosas seguirá os critérios de avaliação da criatividade, originalidade, luxo, animação e torcida mais empolgada. As cinco melhores fantasias serão premiadas considerando a soma total dos pontos de um a cinco”, explica o presidente do Bola Branca, Sérgio Werneck.

“Podem participar homens ou mulheres com 60 anos ou mais. Os núcleos do Projeto 60UP, da Secretaria Municipal do Idoso estão sendo incentivados a participar. O baile ao som de marchinhas e sambas antigos de carnaval serão animados pelo cantor. Edinho Show e sua banda, que é sinônimo de boa folia”, destaca o secretário municipal do Idoso, José Antônio Fernandez, o ZAF.

Os cinco primeiros colocados, além de troféus, receberão um prêmio por participação. Um celular para o primeiro colocado, uma Air Fryer para o segundo, caixa cooler para o terceiro, headphone para o quarto e caixa de som para a quinta melhor fantasia.

“Esperamos todos os amigos, toda essa galera animada da melhor idade no nosso baile e no concurso. O Cordão da Bola Branca, apesar de criado há pouco tempo, já se consolida como tradição do carnaval niteroiense. Basta criatividade, originalidade e muita animação para defender a sua fantasia. Venham mandar a tristeza embora”, convida o vice-prefeito Paulo Bagueira, fundador do Cordão..

O bloco foi criado quando o vice-prefeito presidiu a Câmara de Vereadores para homenagear o Cordão da Bola Preta, agremiação tradicional da cidade do Rio, e como forma de trazer de volta ao carnaval os mais idosos. Por conta da pandemia, o bloco ficou dois anos sem desfilar e, agora, volta com força total. No dia 11 de fevereiro o Bola Branca vai desfilar pela Praia de Icaraí, com concentração às 11 horas, na Praça Getúlio Vargas.

O bloco, o concurso e o desfile contam com o apoio da Prefeitura de Niterói, através das secretarias do Idoso e de Governo e da Empresa Niteroiense de Lazer e Turismo (Neltur).

Serviço:

Local – Clube Canto do Rio



Dia – 2 de fevereiro

Horário – 16 horas

Inscrições – Instagram @cordaodobolabranca