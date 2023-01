Governo do RJ libera verba de 9 milhões para as escolas de samba do Grupo Especial - Foto: Reprodução

Governo do RJ libera verba de 9 milhões para as escolas de samba do Grupo Especial - Foto: Reprodução

Nesta terça-feira (31), o governo do Rio de Janeiro anunciou a verba destinada às escolas de samba do Grupo Especial. Serão pouco mais de R$ 9 milhões que serão divididos pelas 12 agremiações - o que dá cerca de R$ 750 mil para cada escola.

O investimento será feito pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj) via Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

"O carnaval é o principal evento do calendário do Rio de Janeiro, quando todo o estado recebe turistas e viajantes de todo o mundo, fomentando mais que a nossa cultura, mas todo o setor de serviços, garantindo aquecimento da economia. É fundamental a gente olhar para o carnaval com esses dois conceitos: valorização da identidade cultural e oportunidade de geração de emprego, renda e arrecadação. A festa será linda e todos são bem-vindos ", disse o governador Cláudio Castro.

A Light, que já tinha topado fazer o investimento via renúncia fiscal com uma Declaração de Patrocínio (DEP) no ano passado, será a investidora de 2023 novamente. O acordo foi formalizado nesta terça-feira.

A concessão de benefício fiscal para empresas contribuintes de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) permite a reversão desses valores para investimento em projetos culturais - requisitos atendidos pela Light .