Programação especial de carnaval do AquaRio promete animar os visitantes

Com a chegada do mês do Carnaval, o AquaRio realizará, nos próximos dois finais de semana, uma programação especial de carnaval para animar os visitantes. Voltada para as crianças e suas famílias, a folia, intitulada “Bailinho do Zé Tubarino”, contará com atividades educativas e muita música.

Neste sábado (4) e domingo (5), a banda Orquestra Voadora visita o espaço envolvendo o público numa mistura de samba, rock, pop, funk, maracatu e afrobeat. Já no segundo final de semana de fevereiro, nos dias 11 e 12, a agremiação Filhos da Águia – escola de samba mirim da Portela – levará ao AquaRio suas passistas, seu casal de mestre-sala e porta-bandeira e a sua mascote águia, convidada especial do Zé Tubarino - o mascote do aquário.

A parte musical do evento é gratuita e começa às 10h30, na entrada principal do AquaRio, localizada na Praça Muhammad Ali, em Gamboa, Região Central do Rio.

Para aqueles que comprarem ingresso, a programação contará com atividades educativas e interativas.

Durante o período da folia, um cupom de desconto de 10% será disponibilizado para os cariocas e fluminenses que desejarem comprar um ingresso – necessário para visitar o aquário e aproveitar a parte educativa da programação, em funcionamento das 9h às 18h, com último acesso às 17h. Segundo o AquaRio, o desconto vale apenas para o preço integral da entrada, não sendo cumulativo para aqueles que pagam meia. A entrada pode ser obtida através do site do AquaRio ou na bilheteria presencial.