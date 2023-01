Faetec oferece 23 mil vagas para cursos profissionalizantes no Rio

As inscrições da Faetec terminam no dia 6 de fevereiro. - Foto: Divulgação

As inscrições da Faetec terminam no dia 6 de fevereiro. - Foto: Divulgação

A Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica) abriu 23.163 mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em todo o estado do Rio de Janeiro. As inscrições são online e se encerram no dia 6 de fevereiro.

As 80 unidades da rede estão oferecendo vagas para 170 cursos, entre as áreas de beleza, culinária, elétrica, idiomas, indústria, informática, música, esporte, entre outros.

Na modalidade de ensino à distância (EAD) são 4680 vagas, em parceria com a Fundação Cecierj. As vagas disponíveis são para agente de sustentabilidade e inovação; almoxarife; assistente administrativo; assistente de contabilidade; assistente de logística e transporte; assistente de pessoal; assistente financeiro; auxiliar em ciência de dados, gestor de segurança do trabalho; introdução à matemática para negócios; planilhas eletrônicas ( básico ao avançado ) e recepcionista. Os candidatos interessados devem acessar https://bityli.com/Yptoux.

Os cursos presenciais disponíveis são : assistente administrativo; operador de computador; inglês; excel avançado com VBA; cabeleireiro ; espanhol básico; manicure e pedicure, massagista; eletricista instalador predial de baixa tensão; montador e reparador de computadores; auxiliar em ciências de dados; desenhista cadista; designer de sobrancelhas e trancista.

Para concorrer a uma das vagas , o candidato deve ter de 15 a 18 anos, dependendo de cada curso. As inscrições devem ser feitas na página da instituição: www.faetec.rj.gov.br

O processo seletivo será por sorteio, a ser realizado no dia 7 de fevereiro. A matrícula dos alunos sorteados será entre os dias 8 e 13.

O início dos cursos está previsto para o dia 27 de fevereiro e terão a duração de 20 semanas.